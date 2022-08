Calcio dilettanti – C’è Castiglione-Castellana: derby ed esperimenti

MANTOVA Seppur rimaneggiate e con una categoria di differenza, Castiglione e Castellana non prendono mai alla leggera il derby dell’Alto Mantovano.

Anche se si tratta solo di un’amichevole, calcio d’agosto. Sicuramente il risultato sarà l’ultimo dei problemi dei due allenatori, ma entrambi non vorranno sfigurare in un confronto che ricorda i fasti di qualche anno fa, quando la sfida accendeva l’interesse degli appassionati in serie D. Ancora tante assenze, dicevamo, per il match di stasera al Lusetti (ore 19). Tra i biancazzurri mancheranno tre degli ultimi innesti come Faye Pape, Marangi e Bonaccorsi, oltre ad Hajjy e Orlandini. Due assenze pesanti anche tra i mastini, che dovranno fare a meno di capitan Guagnetti, oltre a Mangili e Cigala.

«Il lavoro sta procedendo nel migliore dei modi e questo è quello che conta – ha detto alla vigilia del confronto il tecnico goffredese Alessandro Cobelli -, mancheranno diverse pedine importanti, ma gli acciaccati stanno risolvendo piano piano i loro problemi fisici, dunque siamo fiduciosi di poterci presentare al meglio per gli impegni ufficiali. Daremo comunque spazio ai giovani, vediamo quelli che potranno avere spazio nella prima squadra nella prossima stagione».

«La partita contro la Voluntas ci ha fatto vedere buone cose, indubbiamente – ribatte il mister dei rossoblù Fabio Esposito – dobbiamo comunque proseguire il nostro percorso di crescita, e una partita che ci vedrà di fronte alla Castellana, team ambizioso di Promozione, sarà funzionale ai nostri obiettivi». Anche la squadra aloisiana darà spazio ai giovani in buona misura, specialmente nella ripresa. Dopo il test con la Castellana, il Castiglione si “sdoppierà” nel weekend, nel senso che i più esperti giocheranno la partita di domenica contro il Mantova, mentre una Juniores rinforzata da elementi giovani della prima squadra scenderà in campo sabato contro lo Sporting Club, formazione di Prima Categoria.

Intanto, è saltata la prevista amichevole di oggi tra San Lazzaro e Union Team: problemi di organico per la squadra biancazzurra hanno consigliato di saltare il test contro la neopromossa in Prima Categoria.