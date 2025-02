Inaugurazione Mostra “Aktion T4” e presentazione Viaggio della Memoria

MANTOVA Venerdì 14 febbraio alle ore 11.30 in sala Motta, nella sede della Cgil di Mantova in via Altobelli 5, ANPI Mantova “G. Rippa – V. Veronesi” e ANPI Provinciale Mantova “Renato Sandri” presentano la mostra “Ricordiamo, Aktion T4 – Perché non accada mai più”. La mostra sarà aperta al pubblico fino alla fine di febbraio. Contemporaneamente verrà anche presentato il viaggio della memoria a Mauthausen in programma dal 28 febbraio al 3 marzo organizzato nell’ambito del progetto In treno per la memoria, che coinvolgerà alcune classi degli istituti superiori mantovani. Saranno presenti Roberta Franzini, segretaria Cgil Mantova, Magda Aristarco, presidente sezione Anpi Cgil “Rippa-Veronesi” e Paola Longari presidente Anpi provinciale.