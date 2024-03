Intelligenza artificiale e strategie comunicative, mettere ordine nel futuro

MANTOVA La tecnologia ci espone a circa 150.000 parole ogni giorno. Una fiume di informazioni che rende difficile farsi ricordare. L’intelligenza artificiale può aiutare a rompere il rumore che abbiamo nella testa e portare chiarezza comunicativa. Anche di questo se ne è parlato durante il convegno “Intelligenza Artificiale: nuove tecnologie per la tua attività”, organizzato da Cna Mantova in collaborazione con Monteluna e ChaosLab, presso la Casa del Mantegna. « Il primo di una serie di appuntamenti mensili, su temi che possono riguardare le imprese – dice Elisa Rodighiero, direttore di Cna Mantova – vogliamo portare informazione a livello imprenditoriale». Al tavolo dei relatori erano presenti Alberto Bertini, che ha approfondito il tema dell’intelligenza artificiale per la creazione di strategie e il suo utilizzo nel marketing, e Alessandro Garzaniti, con un focus sulle nuove tecnologie a supporto della creazione di video e immagini. «Crediamo nella ricaduta sul territorio – dice Bertini – confidiamo che questo momento gratuito di alta formazione abbia un impatto a più livelli». L’evento ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Mantova e del Comune di Mantova. (abb)