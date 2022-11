Calcio Serie C: MANTOVA-PIACENZA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Contro il Piacenza ultimo in classifica, il Mantova cerca tre punti che gli permettano di risalire posizioni e scavare un margine rassicurante sul 20esimo posto che costerebbe la retrocessione diretta. Entrambe le squadre sono reduci dalla maratona infrasettimanale di Coppa, conclusa con un’eliminazione ai rigori. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PIACENZA 0-0

MANTOVA (4-3-1-2): Chiorra; Pinton, Ghilardi, Ingegneri, Panizzi; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Procaccio; Guccione, Mensah. A disp.: Tosi, Malaguti, Matteucci, Iotti, Paudice, Ejjaki, Cozzari, Messori, Silvestro, Rodriguez, Yeboah. All.: Corrent.

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Masetti, Cosenza, Nava, Rizza; Munari, Suljic, Persia, Gonzi; Cesarini, Morra. A disp.: Rinaldi, Vivenzio, Giacchino, Rossetti, Zunno, Pezzola, Nelli, Lamesta, Vianni, Conti, Capoferri, Onisa, Frosinini, Biancheri. All.: Scazzola.

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (assistenti: Santarossa di Pordenone e Pilleri di Cagliari)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Rizza. Calci d’angolo: 3-5.

Primo tempo

32′ Occasionissima Mantova!!! Procaccio mette in mezzo, arriva Mensah all’altezza del dischetto, girata potente ma fuori misura.

30′ Fase vivace del match.

29′ Ora ci prova Guccione con una conclusione dal limite. Non un granchè, nessun problema per Tintori.

28′ Ancora Mantova in avanti con Procaccio che lavora bene un pallone in area, mette in mezzo ma i difensori piacentini respingono.

21′ Clamorosa doppia occasione per il Mantova sugli sviluppi di un angolo: prima Ghilardi si fa respingere il tiro dal portiere (di piede), poi Mensah spara su Cosenza che riesce ad allontanare il pallone dall’area.

17′ Finora non si segnalano comunque occasioni pericolose, nè sull’uno nè sull’altro fronte.

15′ Piacenza in avanti con Rizza, il cui cross dalla sinistra viene abbrancato con sicurezza da Chiorra in presa alta.

12′ Sinistro rasoterra di Guccione dal limite dell’area, palla a lato.

11′ Il Mantova prova a fare la partita.

5′ Il Mantova risponde con un cross insidioso di Panizzi che Tintori smanaccia fuori dall’area.

4′ Cross di Nava e girata di Morra che Chiorra devia in corner. Piacenza pericoloso.

3′ Il Piacenza pareggia il conto dei corner.

1′ Subito un calcio d’angolo per il Mantova.

Si comincia.

Mantova in rosso, Piacenza in nero.

Si attende l’ingresso delle squadre in campo. Temperatura di 13 gradi al Martelli, campo in perfette condizioni.