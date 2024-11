La Fondazione Franchetti apre nuovi bandi per le Borse di studio rivolte agli universitari mantovani meritevoli

Assegni di studio per la cifra di 80.000 euro, per gli universitari mantovani e 10.000 euro per la Borsa di Studio Ploner per gli iscritti al primo anno di Ingegneria. Queste le cifre stanziate dalla Fondazione Franchetti per i bandi per le Borse di studio dedicate agli studenti universitari residenti a Mantova e provincia che siano meritevoli e che si trovino in non agiate condizioni economiche.

“L’anno scorso abbiamo registrato poche domande (36 domande e 27 le borse assegnate, ndr)” – ha osservato il presidente della Fondazione Aldo Norsa, accompagnato dal segretario Cristiano Flisi, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto avvenuta sabato 23 novembre nella sede della Fondazione di Via Pescheria – “ma speriamo che per l’anno accademico 2024-2025 ci sia una maggiore richiesta”. Si tratta di un aiuto importante anche per le famiglie” – ha sottolineato Norsa – “e dall’anno scorso sono aumentati gli importi degli assegni per i giovani pendolari”.

Il budget delle borse sarà distribuito in base alle domande con assegni che si aggireranno tra i 1.500 e i 3.000 euro e come criteri si terrà conto del reddito della famiglia dello studente (Isee) e del rendimento universitario. Il bando è dedicato agli studenti che stanno intraprendendo un corso di studio per ottenere la laurea o sostenere corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero, includendo anche gli studenti lavoratori.

Aperto anche il bando per la Borsa di Studio Pietro Ploner, del valore di 10.000 euro, rivolta ai giovani mantovani di massimo 24 anni, iscritti al 1°corso per l’anno accademico 2024/2025 e che abbiano l’intenzione di frequentare Ingegneria.

C’è tempo fino al 20 dicembre 2024 ore 18 per le richieste che vanno inoltrate alla sede della Fondazione oppure consultando il sito www.istitutofranchetti.it, alla voce “Bandi e Concorsi”.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per il presidente Norsa di ricordare l’appuntamento dal titolo “Giuseppe Franchetti. Nel secondo centenario dalla nascita”, che si terrà venerdì 29 novembre alle 17 nella Sala Ovale dell’Accademia Nazionale Virgiliana, per informazioni tel. 0376/320567 o 0376/320314.