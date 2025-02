Investita da un’auto sulle strisce pedonali davanti alla stazione

MANTOVA Una 31enne originaria di Catanzaro è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in piazza Don Leoni. E’ successo intorno alle 13 proprio davanti alla stazione ferroviaria. A investire la donna è stato un 40enne di Viterbo che era al volante della sua Seat Ibiza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde che ha traportato la 31enne al Poma in codice verde (ferite lievi, ndr). Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mantova.