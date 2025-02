SERMIDE Nella mattinata odierna i carabinieri della stazione di Sermide hanno effettuato un sopralluogo di furto presso il centro sociale Auser in via Togliatti 1 in paese. Durante la notte una banda di malviventi aveva tentato di accedere al circolo mediante la forzatura di un infisso, ma venivano messi in fuga dall’allarme sonoro. Indagini in corso.