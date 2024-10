Lavori ai sottoservizi in un tratto di via Learco Guerra

MANTOVA Da lunedì 14 ottobre inizieranno i lavori, a cura AqA Srl, per la posa delle nuove condotte dei sottoservizi nel tratto di viale Learco Guerra compreso tra via Parma e il civico 1, con la contestuale chiusura al traffico veicolare di detto tratto di strada. Verrà però predisposto un percorso carrabile provvisorio, a doppio senso di circolazione, di bypass della chiusura che collegherà strada Bosco Virgiliano con la stessa Learco Guerra nell’area a valle del cantiere e, naturalmente, con la viabilità principale di via Parma.

La conclusione di tali interventi ai sottoservizi è prevista per il 31 ottobre.

Durante il cantiere vi sarà l’imposizione ai conducenti che percorrono strada Bosco Virgiliano dell’obbligo di fermarsi e di concedere la precedenza a quelli provenienti dal percorso carrabile provvisorio.

Nel tratto di viale Learco Guerra oggetto dei lavori vi sarà il divieto di sosta con rimozione dei veicoli.

In strada Bosco Virgiliano, nella fascia oraria 8 -19 dei giorni feriali, sarà presente un presidio fisso con moviere al fine di gestire il traffico veicolare.

Nell’area del cantiere sarà posizionata tutta la segnaletica di avviso dei lavori e della modifica temporanea della viabilità.

Durante gli interventi, verrà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni e l’accesso alle civiche abitazioni e agli esercizi commerciali.