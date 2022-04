L’ondata molto lunga: cala lentamente anche la mortalità

MANTOVA – La quarta ondata starà anche passando ma intanto di Covid si continua a morire a Mantova. Il calo (per fortuna) c’è ma è molto lento: attualmente sono 23 le vittime di Covid nel Mantovano dall’inizio del mese, vale a dire 1,27 decesso al giorno di media, per un calo sensibile rispetto alla media dello scorso mese di marzo che si era attestata alla fine a 1,48 decessi al giorno (46 su 31 giorni, ndr). Restano invece invariati i tassi relativi alla letalità, che è molto bassa fino ai 70 anni. I decessi sono avvenuti soprattutto a partire da quell’età, in particolar modo nel genere maschile. Il dato sulla letalità cumulativa va riducendosi poiché risente della maggior contagiosità, e contemporaneamente della minor aggressività, della variante Omicron. Dati questi che sono comuni tanto a livello provinciale che regionale e per certe voci anche a livello nazionale. Dei decessi regsitrati nel Mantovano lo scorso marzo solo uno riguarda una peresona sotto i 50 anni, e altri 6 sotto i 70 anni su un totale di 46.