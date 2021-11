Lunedì la proiezione al Mignon organizzata da Provincia e Consigliera di Parità nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

MANTOVA La Provincia di Mantova, insieme alla Consigliera di Parità e alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” invitano lunedì 29 novembre 2021 alle ore 17.30 al cinema Mignon in via Benzoni 22 a Mantova alla proiezione del film “Credo in un solo padre”, pellicola contro la violenza sulle donne, basato su fatti realmente accaduti. Diretto da Luca Guardabascio, ambientato in una località tra Campania e Basilicata, il film ricostruisce il dramma di una realtà familiare e sociale sconvolta da crudi rituali di violenza domestica quotidiana e dell’assordante silenzio del paese in cui tutti sanno. L’evento è gratuito (ingresso libero sino ad esaurimento posti) e si accede con Green Pass.