Magico ponte dell’Immacolata ai Mercatini di Natale a Mantova con tanti eventi per tutte le età

MANTOVA Il fascino dei Mercatini di Natale a Mantova vince anche il maltempo. Nonostante un week end caratterizzato da due giornate molto piovose, questo non ha frenato l’afflusso di visitatori tra le cinquanta casette in legno allestite in Piazza Virgiliana dove è possibile fare acquisti tra tante proposte diverse: oggetti artistici ed artigianali, articoli da regalo, decorazioni natalizie, gioielli e bijoux, cappelli e guanti di lana, sciarpe e pantofole, libri, giochi e molto altro ancora.

Per non parlare delle soste per ristorarsi un po’con una delle tante eccellenze gastronomiche proposte: in questi giorni appena passati una bella bevanda calda, che fosse una gustosissima cioccolata, un bombardino o un vin brulé, è stata l’ideale per ritemprarsi dopo una passeggiata ai Mercatini che ora, in occasione del lungo ponte dell’Immacolata, si preparano a cinque giorni consecutivi di aperture, dal 7 all’11 dicembre con tanti bellissimi eventi per piccoli e grandi.

L’8 dicembre arriva Santa Lucia con il suo asinello che partirà alle 16 in piazza Concordia a Mantova dove c’è il negozio BP Factory per giungere alle 17,30 ai Mercatini in Piazza Virgiliana dove distribuirà dolci a tutti i presenti.

Sempre l’8 dicembre ecco un altro appuntamento da non perdere, soprattutto per chi ama i cani e gli animali in genere: alle 16,30 ci sarà infatti una sfilata dove si potrà ammirare la bellezza del Bovaro del Bernese con l’antico carretto per il trasporto del latte.

Si passa a venerdì 9 quando sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio “Bp Factory on ice” alle ore 18 vi sarà la sfilata con le collezioni moda by BP Factory .

E arriva così sabato 10 quando in Piazza Virgiliana tornerà alle 17,30 il simpaticissimo Prezzemolo, la mascotte di Gardaland che farà divertire i bambini e sarà lì pronta per fare tanti selfie e foto insieme a loro.

Gran finale domenica 11 dicembre quando la mattina alle 10, 30 arriveranno i Babbi Natale in moto: vi sarà infatti un simpatico e coloratissimo raduno di Babbi Natale in sella alle loro renne a due ruote.

Insomma un ponte dell’Immacolata ricco di fascino e di tante sorprese quello che si potrà vivere ai Mercatini di Mantova per dare il benvenuto ufficiale al Natale con tutte le sue magiche atmosfere.

Ricordiamo che insieme ai Mercatini tornerà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, con possibilità di prendere lezioni private con il maestro FISG Claudio Fico.

E tornerà il trenino che percorre un itinerario turistico per le vie del centro città tra Piazza Mantegna e Piazza Virgiliana. Per tutte le informazioni: www.mercatinidinatalemantova.it