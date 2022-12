Torna la festa in piaseta

MANTOVA – “La Festa in Piaseta”, tradizionale appuntamento che anticipa la ricorrenza di S. Lucia, è pronta a tornare sulla scena.

Lunedì 12 dicembre, infatti, in piazza Leon Battista Alberti, nell’area del ristorante Tiratappi dalle 16,30 si tornerà a respirare la tipica atmosfera di un evento che vuole essere un omaggio a tutti coloro che nel tempo hanno dedicato il proprio sapere artistico alla salvaguardia, valorizzazione e divulgazione della tradizione e della cultura popolare mantovana.

Grazie all’impegno profuso da un gruppo di appassionati tra i quali il poeta, autore, interprete e cantastorie Wainer Mazza, l’iniziativa riprende, quindi, il suo cammino interrotto a causa del Covid nel 2020 e si avvicina sempre più al traguardo del mezzo secolo di vita.

L’intento dei promotori non è solamente quello di testimoniare la stima e l’affetto che ancora oggi viene rivolto a personaggi come Imerio Vischi, Roger (Ruggero Fontanesi), Fredon (Alfredo Facchini), Albano Bissoni, Ciarina (Mario Zamboni), Oder, Augusto Corniani, Marino Binaschi e molti altri ancora.

L’appuntamento vuole essere anche un momento d’incontro con i mantovani che amano calarsi in un contesto ricco di fascino che è in grado di esaltare la genuinità della tipica parlata locale.

Nel corso del pomeriggio non mancheranno canzoni e poesie in dialetto mantovano, il classico e corroborante vin brulé, qualche cicciolo di straforo e la schiacciata casareccia.

Tutto questo grazie alla collaborazione con il forno di Via Verdi e l’Associazione “Amici di Fossato”.

Un particolare segnalibro stampato per l’occasione e l’immancabile vignetta del pittore Angelo Castagna aggiungeranno valenza all’incontro. Paolo Biondo