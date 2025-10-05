Mantova ha accolto sui laghi una delegazione della Città amica di Casale Monferrato arrivata via fiume

MANTOVA Continuano i rapporti di amicizia che legano storicamente la città di Mantova a quella di Casale Monferrato. Una delegazione del comune piemontese, formata da una quindicina di persone, guidata dal sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra, è “approdata” in barcè, oggi domenica 5 ottobre, presso il pontile del Campo Canoa sul lago inferiore. A riceverla e a fare gli onori di casa erano presenti l’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari e la responsabile dei Gemellaggi Maddalena Portioli. Oltre ai saluti istituzionali vi è stato uno scambio di doni, specialmente panieri con prodotti dei territori, con l’intenzione reciproca di proseguire gli scambi interculturali tra le due realtà.

Accanto al primo cittadino casalese hanno preso parte alla traversata anche il presidente del Consiglio comunale Giovanni Battista Filiberti, l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro Fiorenzo Pivetta e il capo di Gabinetto del sindaco Cecilia Strozzi.

Tre le barche arrivate sulle nostre sponde grazie al supporto dell’Associazione casalese “Amici del Po” che da anni si distinguono per la valorizzazione del fiume, proponendo navigazioni verso diverse mete. Inoltre, gli ospiti sono stati accolti via acqua, già da diga Masetti, da una quindicina di giovani atleti agonisti del Gruppo Canoa della Lega Navale Italiana sezione di Mantova, con il supporto di motoscafi e tecnici, che li hanno “accompagnati” fino ai pontili del Campo Canoa-Sparafucile.

L’incontro è stato un momento simbolico per riprendere contatti e rapporti, per rinnovare quindi la collaborazione tra le due città, legate anche da Protocolli di Intesa che si sono susseguiti negli anni e che hanno portato proficue collaborazioni tra i territori.

La traversata, che gli “Amici del Po” hanno organizzato prendendo contatti con analoghe Associazioni del mantovano, è partita da Casale Monferrato venerdì 3 ottobre scorso. Dopo una sosta a Sannazzaro de’ Burgondi, il viaggio delle barche è proseguito per Bagnolo San Vito, risalendo il Mincio con passaggio dal Canale Bianco e dalle sue chiuse, per poi approdare domenica nei laghi di Mantova.