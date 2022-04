Mantovarchitettura, dal 6 maggio ben 59 appuntamenti

MANTOVA Un mese di incontri e convegni, dal 6 maggio al 9 giugno, 59 appuntamenti, quasi tutti in presenza: di questo si compone l’edizione 2022 di Mantovarchitettura, ieri presentata nella ex chiesa della Madonna della Vittoria.

Apertura il 6 maggio a Palazzo della Ragione, come annunciato dal Prorettore del Polo Territoriale di Mantova e responsabile della Cattedra Unesco Federico Bucci, con l’inaugurazione della mostra dedicata al vincitore del premio Pritzker Eduardo Souto de Moura.

La stessa location sarà anche sede di varie conferenze, così come Palazzo Te e Campus Mantova.

La seconda esposizione in programma è a giugno, con il “Paesaggio Sacro” di Paolo Zermani. Nel mezzo diversi appuntamenti, a ingresso libero fino a esaurimento posti o con prenotazione obbligatoria.

Tra i protagonisti dell’iniziativa Richard Murphy, Elisa Valero Ramos, Andrew Berman e Martin Corullon, Els Verbakel, Marina Tabassum, Niklaus Graber.

Poi la tavola rotonda “Women in design”, il 23 maggio, e lo spazio ai talenti emergenti, con la lezione in collegamento con Paolo Portoghesi, il 31 maggio, e la rassegna “Architetti italiani”, curata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova.

Il 24 maggio anche un concerto al teatro Sociale e il 17 maggio la visita a Casa Tazio Nuvolari.

Gli eventi rappresentano un’occasione di confronto tra maestri e allievi e di conoscenza anche per i non addetti ai lavori. Ma, come sottolineato dal presidente dell’Ordine degli Architetti Cristiano Guernieri, la manifestazione costituisce anche un’opportunità per andare oltre le competenze professionali, allargandosi a temi quali la sostenibilità o le fonti energetiche, soprattutto ora, in un momento di conflitto tra Paesi, comprendendo il proprio ruolo anche in base alle responsabilità che comporta, conoscendo il presente per progettare il futuro, in un immancabile raffronto tra storia e contemporaneità, così come tra tra culture differenti.

Mantovarchitettura è realizzata da docenti e studenti del Polo territoriale di Mantova del Politecnico di MIlano, con la collaborazione delle amministrazioni di Mantova e Sabbioneta, della Provincia di Mantova, Fondazione Palazzo Te, Amici di Palazzo Te e dei Musei Manatovani e dell’Ordine degli Architetti.

Per informazioni mail mantovarchitettura@polimi.it, sito www.mantovarchitettura@polimi.it. (Ilperf)