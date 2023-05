Maquillage per le storiche Aquile del Te

MANTOVA Sarà da considerarsi come il portale di rappresentanza del nuovo parco che il Comune sta realizzando sul Te, a valorizzazione della storica villa di Giulio Romano. Ma per dare a essa un aspetto consono al luogo riqualificato, e trasformato in un nuovo parco attrezzato, la stessa amministrazione ha previsto di mettere mano anche alle “Aquile”, le garitte asburgiche sormontate, appunto, da aquile come era nell’araldica gonzaghesca. Il progetto di restauro – viste le condizioni di sostanziale abbandono in cui si trovano, è pertanto funzionale alla generale operazione di valorizzazione degli spazi verdi da adibirsi anche a luoghi di aggregazione.

La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo dell’intervento del portale presso lo stadio “Martelli”. I lavori comporteranno una spesa 84.986 euro che sarà finanziata con i fondi del ministero della Cultura. Il restauro è parte integrante del progetto del Parco di Palazzo Te. La progettazione è stata eseguita dall’architetto Monica Nascig, e l’intervento tiene conto delle condizioni storiche e artistiche del bene culturale, basandosi su una rigorosa documentazione fotografica che testimonia lo stato di degrado in cui si trova il portale. Nella relazione tecnica è stato elaborato anche il piano di manutenzione.