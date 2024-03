Minorenni nella sala scommesse: il questore la chiude per 10 giorni

MANTOVA Nell’ambito dei capillari servizi di controllo del territorio disposti contro il gioco illegale, anche e soprattutto a tutela dei minori, il Questore Giannina Roatta ha sospeso la licenza, disponendone l’immediata chiusura per la durata di 10 giorni, di un esercizio pubblico – sala slot – sito nel centro cittadino.

La Polizia di Stato, da sempre attenta ai fenomeni sociali, è particolarmente impegnata nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale, specie a tutela dei giovanissimi.

Nel corso dei ripetuti controlli il personale della Polizia di Stato aveva riscontrato la presenza di diversi soggetti con precedenti penali e di polizia, pertanto ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In occasione degli ultimi due controlli, tra cui la sera di ieri, venerdì, sono stati trovati minori intenti a giocare alla postazione del gioco di scommesse. Gli operatori, in entrambi i casi, procedevano anche a sanzionare il titolare.

Attesa la gravità dei fatti, in particolare per il coinvolgimento dei minori, soggetti fragili e maggiormente a rischio di dipendenza dal gioco, il Questore adottava il provvedimento, notificato nella mattinata odierna da personale della Squadra Amministrativa della Questura, di sospensione della licenza e chiusura temporanea della sala giochi, misura cautelare necessaria per contrastare una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata e che risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sul protrarsi di una situazione di pericolosità sociale con riflessi negativi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.