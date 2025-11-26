Nominati i nuovi coordinatori infermieristici per coprire strutture vacanti di Asst Mantova

MANTOVA Nuovi coordinatori infermieristici per coprire strutture aziendali vacanti. La direzione di Asst ha nominato i nove professionisti – otto infermieri e un terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva – che guideranno i reparti interessati all’operazione e li ha incontrati nei giorni scorsi per dare loro il benvenuto e augurare buon lavoro.

Ecco i coordinatori che inizieranno la loro nuova esperienza fra il primo dicembre 2025 e il primo gennaio 2026: Anna Bellotti alle Rems, Monica Ferrari alla Pediatria di Borgo Mantovano, Alice Virgili alla Neuropsichiatria infantile, Silvia Dall’Acqua all’Emodialisi, Angela Nigro all’Adi, Elena Ghisini all’Spdc Mantova, Anna Quagliozzi all’Spdc di Borgo Mantovano, Giancarlo Pettenati al Pronto Soccorso e Pediatria di Asola, Ilaria Quinci all’Area Nefro-Medica di Mantova.

“Questa iniziativa – spiega il direttore generale di Asst Anna Gerola – rientra in una più ampia riorganizzazione del Dapss (direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie). A nome di tutta la direzione strategica ringrazio questi professionisti per il prezioso lavoro quotidiano svolto e per l’importante ruolo di responsabilità che andranno a rivestire”.