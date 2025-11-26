Barista minorenne trovato a servire alcolici: denunciata la titolare cinese del locale

MEDOLE I Carabinieri della Stazione di Guidizzolo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo ad un bar di Medole. Dietro il bancone di mescita i militari hanno trovato 15enne intento a servire bevande alcoliche agli avventori. I successivi accertamenti hanno permesso ai Carabinieri di sospendere nell’immediatezza l’attività a causa dell’impiego di manodopera in nero del minore. Inoltre i Carabinieri hanno constatato che il titolare del bar, una cinese di 42 anni residente in quel centro, non aveva formato il dipendente circa la sicurezza, che il dipendente non aveva fatto la prevista visita medica e che impiegava un ragazzo con età inferiore ai 16 anni e con meno di 10 anni di scuola obbligatoria.

Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro ed ammende penali per 5.500 euro. La titolare dell’esercizio pubblico è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.