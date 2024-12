Note in corsa sulla linea Cc con gli allievi del liceo D’Este

MANTOVA – Un viaggio che si trasforma in palcoscenico, un autobus che trasporta non solo persone, ma anche cultura e bellezza. È questa l’essenza di “Note in corsa”, l’innovativa iniziativa di Apam in collaborazione con il Liceo Musicale Isabella d’Este di Mantova, che ha debuttato ieri pomeriggio con la data zero della sperimentazione. Dalle 15 alle 17, le linee del trasporto pubblico si sono animate grazie alle esibizioni degli studenti del liceo sulla linea CC e in piazza della Concordia. Sul bus il baritono Luca Manfredi , coordinato dalla professoressa Giuseppina Colombi. In Piazza della Concordia il quartetto di sax diretto da Luca Bernabeni composto da Marco Vida, Federica Leali Phuc Lan , Davide Liprerie Adele Bortolotti, il duo di Roberta Roverselli (fisarmonica) e Marco Vida (sax), sotto la guida della professoressa Elisa Goldoni, e l’ensemble vocale diretto da Amalia Santamaria con Asia Martinelli, Martina Murari, Lucrezia Moiola, Sonia Ceresa e Gabriel Tudos.