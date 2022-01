MANTOVA Da giovedì 13 gennaio il polo vaccinale di Mantova, attualmente collocato in via Trento, si trasferirà in via dei Toscani 1, Palazzina 10.

Pertanto, a partire dal 13 gennaio, chi ha un appuntamento già fissato al polo vaccinale di Mantova dovrà recarsi nella nuova sede nello stesso giorno e alla stessa ora concordati.