In fuga dopo due aggressioni e una rapina nel Milanese, nigeriano arrestato a Canneto

CANNETO Nella nottata trascorsa i militari della Stazione di Canneto sull’Oglio (Compagnia Carabinieri di Viadana), hanno arrestato un uomo, O.M.R. nato in Nigeria classe 1987, per rapina aggravata.

La vicenda comincia nella mattinata di ieri quando l’uomo alle 9 circa si presenta presso la Stazione Carabinieri di Cusano Milanino (MI) in stato di agitazione e li aggredisce una persona che si trovava in sala d’aspetto; bloccato dai Carabinieri, veniva chiamato il 118 e trasportato all’ospedale “Bassini” di Cinisello Balsamo per gli accertamenti sanitari.

L’uomo però pochi minuti dopo si dileguava dall’ospedale, e li poco distante nei pressi di un semaforo trascinava fuori dalla sua autovettura una donna milanese classe 1980 e minacciandola si impossessava della sua macchina. Lo stesso poi percorreva l’autostrada A1 e arrivava a Canneto sull’Oglio, per raggiungere il fratello li residente.

Ed è proprio davanti all’abitazione del fratello che i Carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio, allertati dai colleghi milanesi, lo trovavano e immediatamente lo bloccavano, nonostante lo stesso avesse tentato la fuga con l’autovettura rapinata nel milanese.

L’uomo si trovava ancora in evidente stato confusionale e i militari, coordinati dal Comandante della Stazione presente sul posto, Maresciallo Maggiore Marco Casula, facevano quindi giungere il personale sanitario del 118 che dopo averlo sedato lo accompagnava a Castiglione delle Stiviere, presso il pronto soccorso dell’ospedale.

L’uomo veniva dichiarato dai militari in stato di arresto per la rapina aggravata dell’autovettura commessa a Cinisello Balsamo; piantonato durante la notte dai militari, nella giornata odierna veniva trasportato al carcere di Mantova dove sarà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata intanto giungeva a Canneto sull’Oglio la proprietaria dell’auto, che, come da prassi, dopo aver riconosciuto il malvivente attraverso le fotografie, tornava in possesso dell’autovettura, fortunatamente senza danni.