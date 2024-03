Ok al progetto della palazzina Te

MANTOVA L’obiettivo non era solo il “parco”, ma anche dare corredo al nuovo polmone verde realizzato dall’amministrazione con interventi mirati in termini di servizi e di collegamento fra quartieri. In tal senso si inquadra, fra le altre opere, la riqualificazione della palazzina liberty di viale Te, a lato dell’ex Bocciodromo, per la quale ieri la giunta di via Roma ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo finanziato dai fondi del Pnrr per un importo totale di 1.630.000 euro.

Il progetto complessivo, incrementato in fase progettuale di ulteriori 32mila euro, ha avuto pertanto il benestare dell’amministrazione che al momento è chiamata a dare seguito alle fasi procedurali. Come assicurano gli uffici di via Roma, il recupero della bella palazzina, oggi sede dell’Arci Te, è avviato. In tempi brevi si darà corso alla gara per la realizzazione dei lavori, e sempre in tempi brevi avranno avvio anche i cantieri. I quali comunque comporteranno almeno 8 mesi di lavori per restituire alla struttura la propria valenza funzionale di servizio al nuovo parco.

Un lavoro finalizzato alla creazione di un centro culturale per le arti e lo spettacolo dal vivo, a vocazione giovanile, volto altresì alla promozione di servizi e iniziative per il parco Te.