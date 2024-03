Arrivano oltre trenta biolche di impianti fotovoltaici in strada Cipata

MANTOVA Ieri è stata rilasciata dallo Sportello unico del Comune l’autorizzazione per due impianti fotovoltaici da realizzare in un lotto agricolo compreso fra strada Cipata e strada Madonnina, confinante con l’area industriale a ridosso dell’abitato di Frassino-Virgiliana.

L’impianto prevede moduli fotovoltaici installati su strutture a terra, ovvero su strutture di sostegno direttamente infisse nel terreno senza l’ausilio di elementi in calcestruzzo. Lo stesso sarà protetto contro gli accessi indesiderati mediante recinzione perimetrale e da un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Il progetto si sviluppa per 103mila mq su una superficie di 166 mila, e prevede importanti opere di mitigazione. Sono infatti previsti filari di alberi, un doppio filare centrale di compensazione a separare i due impianti fotovoltaici, e una ampia area di compensazione ad est, per una superficie complessiva di 3 ettari, piantumata con esemplari di alberi scelti tra quelli dei nostri boschi.