Operazione Capodanno sicuro, nel capoluogo multate solo sette persone

MANTOVA Ultimo giorno dell’anno di controlli serrati da parte delle forze dell’ordine circa il rispetto delle disposizioni anti covid. Quello di San Silvestro a Mantova è stato un giorno tutto sommato misurato e tranquillo a parte diverse segnalazioni per l’esplosione di botti e fuochi pirotecnici vietati. La Polizia Locale di Mantova ha controllato in totale una cinquantina di persone di cui solo due sanzionate in quanto sorprese a Te Brunetti a muoversi in auto senza giustificato motivo. La Polizia di Stato invece ha elevato nella notte cinque sanzioni in due distinti episodi. La prima alle 23,50 in vicolo Prato dove un uomo è stato sorpreso a girare senza giustificato motivo. All’1,30 in viale Lombardia gli agenti hanno invece fermato un’auto con a bordo 4 persone. Il gruppetto ha dichiarato che dovevano accompagnare uno dei soggetti a bordo da un’amica per prendere delle medicine. Solo uno però poteva accompagnarlo stando alle disposizioni vigenti.