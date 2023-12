Auto – Rush finale per la Solferino Rally Pecso. Mazzoleni secondo a Varano de’ Melegari

Solferino La stagione è agli sgoccioli e la compagine virgiliana della Solferino Rally Pecso sfrutta tutti gli appuntamenti possibili pur di correre. Lo scorso fine settimana, sul circuito di Varano de’ Melegari, il pilota Giuseppe Mazzoleni è stato autore di un’ottima performance a bordo della propria Citroen C2 K10: ha partecipato al VRK del circuito omonimo, giungendo secondo di categoria con un costante miglioramento dei tempi sul giro, resi tali dall’ottimo feeling creatosi con il set up della nuova vettura. Complimenti a Mazzoleni per essere stato ottimo protagonista sulla pista parmense.

Nel frattempo, l’equipaggio Ambrosetti-Darchi è impegnato oltre confine nella vicina Croazia, al Rally Show Quadruvium, breve gara su un circuito sterrato che solitamente viene utilizzata per testare le vetture in vista della nuova stagione. Anche per loro quindi l’occasione per mettersi in mostra.