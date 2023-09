Festivaletteratura. Il primo amore non si scorda mai

MANTOVA L’amore è il tema principale di tante canzoni e di tanti libri. Un detto popolare recita che il primo amore non si scorda mai e la fase di innamoramento, a qualsiasi età arrivi, è diversa per ognuno di noi. Si manifesta come un colpo di fulmine, a volte, come nel caso di Marco Drago, dura una vita. Lo stesso Drago e Marta Cei hanno trattato con ironia alcune storie d’amore , nelle forme in cui si manifesta e lo hanno fatto in modo totalizzante ed ironico tanto nell’adolescenza che in età matura

Drago ne parla nel suo libro Innamorato e il desiderio di tornare al periodo dell’adolescenza,dove tutto scorreva felice, lo vive ancora come un’ossessione autobiografica. Marta Cei in Centomilioni fa vivere a Teresa un amore impossibile per la situazione che la protagonista vive in famiglia. Due modi di vivere l’innamoramento diversi ma che alla fine conflluiscono in un tema tanto caro in molti aspetti della vita .La scrittrice Elisabetta Bucciarelli ha stimolato i due scrittori sui vari aspetti dell’innamoramento attraverso la conoscenza dei personaggi dei loro libri. L’incontro si è chiuso con alcune domande del pubblico. L’amore, quello vero e profondo, può durare per sempre o diventare un’ossessione. Sergio Martini