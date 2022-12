Basket A2 – Staff al bivio: deve battere Cento per svoltare la stagione

Mantova Contro Cento, rivelazione del campionato che meritatamente occupa il secondo posto in classifica, a due soli punti dalla capolista Pistoia, la partita di oggi alla Grana Padano Arena (palla a due ore 17) assume tutte le caratteristiche del match di grande rilievo. La Staff è chiamata a gran voce da tutto l’ambiente a dare continuità ai risultati, l’impegno è difficile ma non impossibile. «Il successo con Ravenna è stato importante per i due punti e per uscire da un periodo cupo e sfortunato – afferma l’assistant coach Nicolas Zanco – il ko con San Severo all’ultimo secondo aveva lasciato degli strascichi e ci aveva tolto energie mentali, mentre la vittoria in Romagna ci ha ridato ossigeno. Cento è una squadra che è cambiata poco rispetto alla scorsa stagione e credo che il loro segreto sia proprio questo. Ha avuto una partenza importante in campionato grazie a una difesa solida e a tanto talento in attacco con Tomassini, Marks e Toscano. Dovremo partire ancora una volta dalla nostra difesa e provare a correre un po’ di più in attacco. Come si è visto nel finale contro Ravenna, quando facciamo circolare molto la palla possiamo essere davvero pericolosi».

Cento, dal canto suo, vuole conquistare la terza vittoria consecutiva e mandare messaggi alle rivali del girone Rosso. Emerge grande motivazione dalle parole dell’assistente allenatore Andrea Cotti: «Abbiamo preparato questa partita come tutti i match infrasettimanali, con poco tempo diventa fondamentale risparmiare le energie, ricaricare le batterie e cercare di sostituire il tempo tolto in campo con analisi video e studio dell’avversario. Dovremo fare attenzione a Miles, che è uno dei migliori realizzatori del nostro girone, Cortese è un ottimo giocatore nonché buonissimo tiratore molto esperto di questa categoria, Laquinton Ross è un lungo molto dinamico che sa correre il campo e aprirlo con il suo tiro da fuori. In generale, Mantova è una squadra che dispone di un roster molto lungo e ha ottimi atleti da schierare».