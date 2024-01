Piano per giovani a rischio marginalità approvato dalla Giunta

MANTOVA È stata approvata dalla giunta comunale la messa a sistema di un modello di intervento a favore di giovani e adulti a grave rischio marginalità sociale. Un progetto elaborato dal settore welfare del Comune che pone l’amministrazione come ente capofila di una rete che vede coinvolto il terzo settore e i consultori familiari.

Insomma, una mano tesa alle fragilità, e mirata ad affrontare precocemente e preventivamente situazioni di disagio sociale di giovani e adulti a rischio di marginalità.

Lo scopo prefisso dal settore dell’assessore Andrea Caprini è di elaborare percorsi di prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi di aggregazione e di divertimento giovanile e di contrasto al disagio di giovani e adulti a rischio di marginalità, attraverso interventi di aggancio, riduzione del danno e inclusione sociale. Percorsi già peraltro individuati con i precedenti e collaudati progetti “Strade Blu 2” e “Le strade per Quoz 2”.

Oltre al Comune concorreranno alla realizzazione del progetto la cooperativa Alce Nero, la cooperativa di Bessimo, la cooperativa Papa Giovanni XXIII, l’Asst di Mantova i consultori familiari e i Servizi per le tossicodipendenze, Ser.D, Noa e Smi. Il tutto con la supervisione dei dirigenti comunali.