Polveri sottili a quota 100. Mantova inquinata un giorno su due nel 2024

MANTOVA Una media giornaliera di Pm10 pari a 100,6 µg/m³ il dato di ieri a Mantova dalle centraline Arpa. Si tratta del doppio del limite della percentuale di polveri sottili. Il dato riferito alla giornata di lunedì scorso 19 febbraio, è il più alto degli ultimi 10 giorni, tra i quali spiccano i 118 µg/m³ della centralina di piazzale Gramsci, che aveva già superato quota 100 sabato scorso. Con i 100,6 µg/m³ di lunedì scorso, in attesa dei dati raccolti ieri, per i quali c’è un forte pessimismo, sono 24 i giorni di superamento del limite di 50 µg/m³ dall’inizio dell’anno, e considerando che il dato riguarda i primi 50 giorni del 2024 si può affermare che a Mantova l’inquinamento sia a giorni alterni. Da ieri a Mantova sono in vigore le misure anti-smog di primo livello, e la Polizia locale ha multato un automobilista trovato in giro in città con un’auto di una categoria che non può circolare, ma non basterà certo questo a ripulire l’aria, in attesa dell’arrivo di una perturbazione che porti un po’ di tregua.