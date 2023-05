MANTOVA Primo compleanno per il servizio Ambulanze Veterinarie Azzurre Mantova. L’associazione di volontariato mantovana ha festeggiato ieri il primo anno di operatività nel territorio della nostra provincia, dodici mesi dove si sono fatti carico di oltre 500 interventi di primo soccorso per animali in difficoltà (tra questi: più di 400 cani, oltre un centinaio di gatti ma anche volpi, leprotti ecc.) e successivo trasporto verso le strutture veterinarie di fiducia del proprietario o, se non disponibile, verso la clinica veterinaria più vicina. “Un anno intenso – spiega il vicepresidente Maurizio Zordan – dove abbiamo percorso oltre 30.000 chilometri per tutta la provincia di Mantova, sia con la nostra autoambulanza veterinaria che con l’auto vettura per il soccorso zoofilo, quest’ultima inaugurata nel mese di marzo”. Con una media di uno/due interventi al giorno, sono una ventina i volontari disponibili h24, 7 giorni su 7, addestrati ad assicurare il servizio di trasporto sanitario di animali in stato di necessità sia per privati che per enti pubblici. Da luglio 2022, infatti, Ambulanze veterinarie opera anche per conto di Ats Val Padana il servizio di pubblico recupero e trasporto sanitario di cani vaganti e cani/gatti feriti o bisognosi di cure del territorio mantovano. “ Siamo il primo anello di una catena più ampia di soccorso, -continua Zordan- un gruppo di volontari competenti e dotati di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati, accomunati da una sensibilità verso le istanze degli animali e delle loro famiglie umane”. E conclude “La nostra associazione nasce e cresce per offrire un servizio di utilità sociale perché, è giusto ricordare, in caso di incidente stradale sia obbligatorio assicurare un tempestivo intervento di soccorso anche ad animali che abbiano subito un danno”. In caso di necessità, è possibile contattare i numeri dei vigili urbani di zona o, in orario d’ufficio, il numero del competente Distretto del Servizio Pubblico Veterinario. È sempre disponibile il centralino dell’associazione: 3518233505.

Antonia Bersellini Baroni