Pro-Gest, la Cisl invita ad accelerare per far partire la produzione

MANTOVA – È stata recepita con favore la notizia diramata venerdì della ripresa delle attività della conferenza di servizi per decidere sul progetto Pro-Gest, con la quale peraltro viene formalizzata la rinuncia da parte del gruppo cartario insediato nella ex Burgo del termovalorizzatore. Nel merito, è intervenuto il segretario provinciale della Cisl – asse del Po Dino Perboni, che sulle prospettive di riapertura dei tavoli a gennaio ha dichiarato: «La notizia della ripresa dell’avvio autorizzato è certamente una buona notizia; tuttavia, resta impellente la riapertura dell’impianto industriale in tempi certi e contenuti, poiché il 31 gennaio scadono i contratti a tempo determinato e c’è bisogno di certezze sul fatto che la Cartiera avvii la produzione per garantire occupazione. Per cui esprimiamo un apprezzamento agli enti territoriali che nei fatti hanno fatto ripartire le procedure amministrative, le quali restano fondamentali per arrivare a una conclusione positiva di questa lunga e tormenta vicenda, che sta mettendo a dura prova i lavoratori e le loro famiglie e che finalmente potrebbe vedere realizzato un investimento industriale nel polo industriale Mantovano martoriato da troppi anni di crisi economica», conclude Perboni.