Proseguono le iscrizioni ai nidi del Comune di Mantova

MANTOVA – Dopo gli Open Day riguardanti i quattro nidi comunali cittadini, procedono fino ad oggi le iscrizioni. Le graduatorie saranno disponibili il 15 aprile.

Sono stati più di ottanta i genitori che hanno partecipato alle presentazioni virtuali delle sedi (i contatti sono stati 120 perché in alcuni casi i genitori hanno seguito più presentazioni). Grazie alla presenza in video delle educatrici e al coordinamento dello staff pedagogico del Comune di Mantova, sono state illustrate le caratteristiche di questi servizi rivolti ad una fascia di età delicatissima dal punto di vista educativo.

Negli incontri si è parlato di come è organizzata la giornata in un nido, del percorso educativo mediato da ambienti, i materiali e i progetti sempre più raffinati, la sicurezza, la formazione del personale, le fasi dell’ambientamento, la scelta di garantire i nidi comunali gratis per tutti per far sì che questo servizio sia sempre più accessibile.

Tutte le informazioni per sono disponibili sul Portale tematico del Settore Pubblica Istruzione: http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it, gli operatori sono contattabili anche all’indirizzo email: iscrizioni_nidi@comune.mantova.gov.it o telefonicamente ai numeri. 0376 376861/894.