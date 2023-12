Raggiunta la quadra in Regione arrivano Gerola e Ramponi

MANTOVA La quadra è stata raggiunta dopo un teso braccio di ferro durato settimane dove sul piatto c’erano le nuove nomine della sanità lombarda. La delibera è stata firmata dal governatore Attilio Fontana su segnalazione dell’assessore Guido Bertolaso confermando della decisione assunta nella tarda serata di mercoledì, di confermare i toto-vertici mantovani annunciati dalla Voce di Mantova nell’edizione di ieri: all’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova Anna Gerola prenderà il posto di Mara Azzi divenendo la numero uno dell’azienda Poma, mentre Ida Maria Ada Ramponi subentrerà a Salvatore Mannino alla guida dell’Ats Valpadana (la ex Asl). Entrambi i neo-direttori sono stati fortemente sponsorizzati dagli assessori mantovani Alessandro Beduschi e Barbara Mazzali.

La scelta, come assicurato sia dal governatore che dal suo delegato a sanità e welfare, è avvenuta secondo criteri di competenze. E nondimeno la scelta definitiva è avvenuta solo dietro uno strenuo confronto fra le componenti politiche del centrodestra, dove pare che a spuntarla siano stati i Fratelli d’Italia, ai quali vengono ricondotte le simpatie politiche di entrambi i nuovi direttori generali. Il tutto assecondando le richieste dei Fd’I, che visto il peso elettorale conseguito alle ultime regionali avevano totalizzato da soli la metà del corpo votante del centrodestra, e pertanto di pari peso erano le richieste di visibilità nei vertici delle aziende sanitarie.

Ancora nella mattinata di ieri tuttavia pareva che il nome della Ramponi fosse intercambiabile con quello di Alessandro Cominelli, proveniente dalla Asst di Crema, e assegnato in quota Lega. Una variabile durata tuttavia solo poche ore, vista la conferma della collega, già titolare dell’Ats cremasca, dato che alla fine sia Forza Italia che la Lega hanno fattoo un passo indietro.

Questo comunque l’elenco dei nuovi dirigenti delle 8 Ats, delle 26 Asst e dei 5 Irccs lombardi, e dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu): Ats città metropolitana, Walter Bergamaschi (confermato), Ats Insubria Salvatore Gioia (sostituisce Lucas Maria Gutierrez), Ats Brianza Michele Brait (sostituisce Carmelo Scarcella), Ats Bergamo Massimo Giupponi (confermato), Ats Brescia Claudio Sileo (confermato), Ats Pavia Lorella Cecconami (confermata), Ats Val Padana Ida Ramponi (sostituisce Salvatore Mannino), Ats della Montagna Vincenzo Petronella (sostituisce Raffaello Stradoni).

Nel quadro delle Asst, al Niguarda Alberto Zoli sostituisce Marco Bosio), Asst S. Paolo e S. Carlo Simona Giroldi (sostituisce Matteo Stocco), Asst Fatebenefratelli Sacco Maria Grazia Colombo passa da commissario a Dg), Asst Gaetano Pini / Cto Paola Lattuada (confermata), Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli (sostituisce Fulvio Odinolfi), Asst Rhodense Marco Bosio (sostituisce Germano Pellegatta), Asst Nord Milano Tommaso Russo (passa da commissario a Dg), Asst Melegnano e Martesana Roberta Labanca (sostituisce Francesco Laurelli), Asst Lodi Guido Grignaffini (sostituisce Salvatore Gioia), Asst Sette Laghi Giuseppe Micale (passa da Commissario a Dg), Asst Valle Olona, Daniela Bianchi (sostituisce Eugenio Porfido), Asst Lariana Luca Stucchi (sostituisce Fabio Banfi), Asst Lecco Marco Trivelli (sostituisce Paolo Favini), Asst Vimercate Carlo Alberto Tersalvi (sostituisce Marco Trivelli), Asst Papa Giovanni XXIII Francesco Locati (sostituisce Maria Beatrice Stasi), Asst Bergamo ovest Giovanni Palazzo (sostituisce Peter Assembergs), Asst Bergamo est Marco Passaretta (sostituisce Francesco Locati), Asst Spedali civili di Brescia Luigi Cajazzo (sostituisce Massimo Lombardo), Asst Franciacorta Alessandra Bruschi (sostituisce Luigi Cajazzo), Asst Garda Roberta Chiesa (sostituisce Anna Gerola), Asst Pavia Andrea Frignani (sostituisce Marco Paternoster), Asst Cremona Ezio Belleri (sostituisce Giuseppe Rossi), Asst Mantova, Anna Gerola (sostituisce Mara Azzi), Asst Crema Alessandro Cominelli (sostituisce Ida Ramponi), Asst Valtellina e Alto Lario Monica Fumagalli (sostituisce Tommaso Saporito), Asst Valcamonica Corrado Scolari (sostituisce Maurizio Galavotti).

All’Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano Matteo Stocco (sostituisce Ezio Belleri); tutti confermati i direttori degli Ircs: Istituto tumori Carlo Nicora, Istituto Besta Angelo Cordone, San Matteo Pavia Stefano Manfredi, Monza Silvano Casazza. All’Areu Massimo Lombardo sostituisce Alberto Zoli), e all’Agenzia del controllo Paola Palmieri surroga Alessandro Visconti.