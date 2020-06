Ruba al Carrefour, spintona la commessa e poi scappa

MANTOVA Nella scorsa serata il personale in servizio di vigilanza privata ha richiesto alla Centrale Operativa della Questura l’intervento della Squadra “Volante” presso il Supermercato “Carrefour” di Piazza 80° Fanteria, in quanto un uomo aveva tentato di rubare alcuni articoli esposti in libera vendita. Il soggetto, già noto ai dipendenti del supermercato per altri tentativi di furto andati a vuoto, in questa occasione, dopo essersi presentato alle casse nel tentativo di pagare solo una piccola parte della merce acquisita, faceva goffamente cadere a terra parte della refurtiva occultata nei pantaloni, attirando in tal modo l’attenzione dell’addetto alla vigilanza, il quale gli intimava pertanto di restituire tutta la merce sottratta. Dopo aver mostrato in un primo momento la volontà di collaborare e restituire quanto illegalmente sottratto, il soggetto, per evitare di essere identificato dalla Polizia e, quindi, perseguito penalmente per la sua azione delittuosa, si dava improvvisamente alla fuga, spingendo violentemente contro le colonnine anti-taccheggio del Supermercato, per farsi largo, una commessa che si era involontariamente frapposta tra il malvivente e l’uscita del negozio.

La Polizia, dopo aver acquisito le immagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza del Carrefour, sta raccogliendo ulteriori elementi per giungere alla identificazione precisa del responsabile, il quale verrà denunciato alla Autorità Giudiziaria.