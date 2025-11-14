Sabato l’inaugurazione dei Mercatini di Natale

MANTOVA I mercatini di Natale in città compiono dieci anni. Le casette di legno in piazza Virgiliana torneranno domani – in mattinata l’apertura, alle 16 l’inaugurazione con la Banda città di Mantova – e rimarranno fino al 28 dicembre. In centro storico faranno la loro comparsa sabato 29 novembre in coincidenza con l’accensione delle luminarie, l’inaugurazione della Collezione Sonnabend a Palazzo della Ragione e la serata di eventi “M’illumino di shopping”.

Il programma è stato illustrato ieri nella sala consiliare del Comune di Mantova dall’assessore alle Attività Produttive Iacopo Rebecchi, da Alessandro Carbonieri di Green Eventi, da Natascia Turra di BpFactory in rappresentanza dei commercianti del centro e da Leonello Viale di Radio Bruno. “Mantova diventerà un grande villaggio natalizio diffuso – ha sottolineato Rebecchi -. Non ci sarà solo piazza Virgiliana, ma si estenderà anche in centro storico coinvolgendo i commercianti”.

Carbonieri ha aggiunto che, oltre ai 37 chalet, in piazza Virgiliana ci sarà la pista di pattinaggio e la nuova Christmas Arena, mentre nei week end circolerà anche il trenino turistico.

Il villaggio, aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi, è patrocinato e sostenuto dal Comune di Mantova, organizzato da Green Eventi e 46100 Live. Sono partner Gruppo Tea, Medianet, Radio Bruno e Confartigianato.

La nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Virgiliana sarà di 30 per 18 metri. Sarà aperta tutti i giorni di apertura dei mercatini con l’orario continuato, il sabato fino alle 23 e la domenica fino alle 21. Da lunedì a giovedì, sarà aperta dalle 15 alle 19, e il venerdì dalle 10.30 alle 23. Proseguirà fino a metà gennaio.

Inoltre ,sono in programma performance musicali, laboratori e raduni. Domenica 21 dicembre, il grande incontro con Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine dei bambini.

Date, orari ed eventi: www.mercatinidinatalemantova,it .

Fiorenzo Cariola