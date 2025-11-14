Alla Baratta la presentazione de Le orecchie magiche di Alba con Silvia Bassani

Sabato 15 novembre, alle 10.30, la Biblioteca Gino Baratta di Mantova ospiterà la presentazione de “Le orecchie magiche di Alba” (Bellavite editore) alla presenza dell’autrice Silvia Bassani in dialogo con Giulia Laura Ferrari, giornalista, autrice e curatrice Radio Rai. Saluti istituzionali di Chiara Sortino, assessore alle politiche e ai servizi per la famiglia e la genitorialità, infanzia e adolescenza, alle attività educative e ricreative per minori e alle Pari Opportunità. “Alba è una bambina che, insieme alla sua famiglia – spiega una nota –, ha affrontato un lungo percorso presso il reparto di Audiovestibologia dell'ospedale di Varese, un centro per la cura della sordità. Grazie a un team di professionisti e al coraggio dei suoi cari, Alba scopre un ‘Nuovo Sentire’, in un viaggio fatto di sfide, scoperte e momenti di gioia”. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.