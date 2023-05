Tragedia a Colle Aperto: anziano si getta dal tetto di uno stabile

MANTOVA È salito sul tetto del negozio Ni Hao di Colle Aperto dalla scala antincendio e da lì si sarebbe gettato nel vuoto. Un uomo di 88 anni si sarebbe tolto la vita in questo modo oggi intorno alle 18.45. Questa almeno la prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. A dare l’allarme alcune persone che hanno visto l’uomo precipitare da una decina di metri d’altezza. Inutili i soccorsi del 118. L’anziano non avrebbe lasciato biglietti in cui spiegava i motivi del gesto. Indagini della Polizia.