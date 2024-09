Hallart, inaugurata oggi la mostra di Giovanni Lamberti, in arte “Le Rond”

MANTOVA Poesia Geometrica di Le Rond (Giovanni Lamberti) è la nuova mostra ospitata nello spazio Hallart dell’ospedale di Mantova, inaugurata oggi e visitabile fino al 19 gennaio 2025.

Sul percorso tracciato da un progettare artistico che si è alimentato negli anni di una costante ricerca di solidità e insieme di leggerezza, Lamberti ha raggiunto nell’ultimo periodo uno spazio espressivo connotato da una nuova consapevolezza della propria visione, dei propri mezzi, dei propri fini.

Il focus di tutto il suo lavoro: restituire forme concrete e tangibili a una visione sostanzialmente ottimistica, basata appunto su armonia, bellezza ed equilibrio, che acquista oggi più che mai lo status di necessità irrinunciabile per rispondere a quel bisogno dell’uomo di fiducia in se stesso, nel proprio passato, nel proprio presente e soprattutto nel proprio futuro, che l’instabilità della fragile società attuale e la progressiva corrosione delle nostre convinzioni e certezze mettono pericolosamente in discussione. Una visione, va detto, illuminata ed illuminante grazie al giusto grado di levità.

All’inaugurazione erano presenti, con l’artista: per Asst il direttore generale Anna Gerola, il direttore sanitario Marianna Lorenzoni, il direttore socio sanitario Angela Bellani, il direttore amministrativo Guido Avaldi; per Ats della Val Padana il direttore generale Ida Ramponi.

Nel 2008 Lamberti aveva donato all’ospedale una sua opera (“Composizione 492”), collocata nell’atrio del blocco D.