Settimana di Ferragosto: aperti i mercati contadini

MANTOVA I mercati contadini gestiti dal Consorzio agrituristico mantovano non vanno in ferie ma, per regolamento comunale, in qualche località il giorno di Ferragosto non si terrà il mercato. Giovedì 15 agosto saranno aperti i mercati contadini di Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Legnago e di Peschiera del Garda, mentre saranno chiusi i mercati contadini di San Benedetto Po, di Desenzano e di Casalmaggiore.

Durante la settimana tutti i mercati saranno aperti, per cui si terranno regolarmente, anche se a volte con qualche azienda in meno, il martedì i mercati di Borgo Chiesanuova, Marmirolo, Nogara, il mercoledì quelli di Poggio Rusco, Sirmione, Asola e Viadana, il venerdì quelli di Suzzara e di Goito, il sabato quelli di Mantova città (Lungorio e Borgo Chiesanuova), Ostiglia e Lonato e la domenica quello di Porto Mantovano.

I mercati contadini sono luoghi di incontro dove si ritrova la comunità del cibo e si rivive il piacere della socialità.

Anche nella settimana di Ferragosto saranno, inoltre, attivi anche i servizi delle consegne a domicilio e di ritiro della spesa presso la sede del Consorzio e saranno aperti tutti i giorni anche la Dispensa contadina e gli uffici del Consorzio.