Stalking, ancora a processo dopo prima stangata

MANTOVA – Giusto un mese fa era stato condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti, lesioni, stalking e violazione di domicilio. Ipotesi di reato, quelle addebitate fino al febbraio del 2021 a un 46enne residente nell’hinterland, da lui perpetrate all’epoca tutte ai danni della ex moglie. Vessazioni afferenti segnatamente il periodo in cui la coppia era ancora sposata mentre per quanto concerne le molestie queste erano ascrivibili alla fine del loro rapporto coniugale e non per iniziativa dell’imputato. Da tali identiche contestazioni, ma relative al 2024, l’uomo è ora chiamato nuovamente a difendersi stante denuncia querela pure di una sua successiva ex convivente.