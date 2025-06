Rc Moto: a Mantova il calo più consistente dei premi delle polizze assicurative

MANTOVA – Il mercato delle moto è in crescita tanto in Europa che in Italia, e sono in crescita anche i premi assicurativi Rc Moto. A livello regionale lo scorso mese di maggio è stato registrato un aumento complessivo del 4,2% sulle polizze di questa categoria rispetto al maggio 2024, ma gli aumenti non riguardano tutte le province lombarde. Mantova, infatti, è la provincia che a maggio 2024 ha registrato la maggior riduzione della Rc Moto, pari a un calo del 4,5% rispetto ai 12 mesi precedenti. È quanto emerge dall’analisi fatta dal portale di Segugio.it sull’andamento del premio Rc Moto nel corso degli ultimi mesi in Lombardia. A maggio 2025 il costo medio per assicurare un motoveicolo in Lombardia è stato di 267,2 euro, in crescita (+4,2%) rispetto allo stesso mese del 2024. La variazione rispetto all’anno precedente è diversificata nelle varie province. Nello specifico con +14,7% di variazione, Sondrio è la provincia che fa registrare il maggior incremento nel costo della Rc Moto rispetto a maggio 2024, seguita da Cremona e Monza Brianza (+10,5%). Mantova, con -4,5%, è la provincia che registra la maggior riduzione della Rc Moto, seguita da Lodi (-3,5%) e Varese (-2,0%). Questo non significa che a Mantova il costo medio di una polizza per moto sia il più basso della Lombardia: Bergamo, Lecco, Lodi, Pavia e Sondrio hanno un costo medio inferiore a 242,8 euro della nostra provincia. Di fatto Proprio Sondrio, provincia con l’aumento maggiore dei premi, è la provincia con il costo medio delle assicurazioni per moto più basso a livello regionale (209,6 euro). “Il mercato delle due ruote sta conoscendo anni d’oro in Italia – commenta Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it –. Una buona notizia per i consumatori è data dal fatto che i prezzi assicurativi, che si erano impennati nel 2023, sembrano finalmente stabilizzarsi, anche se in Lombardia, in particolare a Sondrio, Monza e Brianza, Cremona e Bergamo, risultano ancora in significativa crescita. Tuttavia, il nostro Osservatorio fotografa un risparmio potenziale superiore al 50% per una larga fetta dei consumatori, che però non usufruiscono di questa possibilità di risparmio rimanendo fedeli al proprio assicuratore in oltre il 70% dei casi”. Il trend delle immatricolazioni di motocicli in Italia è in costante aumento dal 2013 e il numero di immatricolazioni è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. Nel confronto con il 2023, l’Italia registra una crescita del 10,7%, dietro a Germania (+16,3%) e Spagna (+14,2%). L’Italia si conferma comunque al primo posto per numero di motocicli immatricolati nel 2024 con oltre 350mila unità, presentando volumi decisamente superiori rispetto alle principali economie europee. In Germania, Francia e Spagna nel corso del 2024 sono stati infatti immatricolati meno di 250mila motocicli, mentre nel Regno Unito sono stati registrati circa 111mila veicoli.