Torna “Enjoy Baratta” nella Mediateca di corso Garibaldi

MANTOVA Giovedì 30 gennaio alle 18 riprendono le lezioni gratuite di inglese “Enjoy Baratta” organizzate nella sede della Mediateca in corso Garibaldi 88 dal Comune di Mantova in collaborazione con Wall Street English. L’Istituto di piazza Mozzarelli 17 mette a disposizione il suo staff di insegnanti madrelingua. Durante l’anno scolastico si terranno gli incontri di conversazione in inglese. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata in biblioteca (telefono: 0376 352711) o presso la scuola (0376 363935).