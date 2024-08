Tromba d’aria su Mantova e provincia. Alberi e pali abbattuti dalle raffiche di vento

MANTOVA Tempesta di vento e poi la pioggia. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento in città e in provincia, dove intorno alle 19 si è scatenata un’autentica tromba d’aria. Per il momento si segnalano soprattutto piante e pali abbattuti. Il maltempo ha colpito un po’ tutta la città e l’hinterland, tra Cerese e Levata e a San Giorgio Bigarello. Problemi al traffico lungo il cavalcavia per Belfiore dove alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Sul posto la Polizia locale e i vigili del fuoco. Segnalati problemi anche a Quistello e in altri centri del Basso Mantovano come a Suzzara dove sono caduti rami ma anche alberi danneggiando auto in sosta.

++++ Notizia in aggiornamento ++++