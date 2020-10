MANTOVA Il cadavere di un uomo classe 1969, Stefano Giaron, è stato trovato in un’abitazione in via Mozart da vigili del fuoco e carabinieri in seguito ad una chiamata ricevuta da una donna, che minacciava di suicidarsi dopo aver ucciso il compagno. Nell’appartamento le forze dell’ordine hanno trovato anche l’anziana madre in evidente stato confusionale, pure lei con ferite da arma da taglio, e che ora si trova in ospedale.