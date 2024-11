Truffe agli anziani: due giovani denunciati dalla Squadra Mobile

MANTOVA La Polizia di Stato di Mantova, lo scorso 21 novembre, ha denunciato in stato di libertà due giovani di 19 e 21 anni, di origine napoletana, per una tentata truffa ai danni di un’anziana signora. Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori ed in particolare alle truffe commesse in danno di persone anziane, due pattuglie della Squadra Mobile attenzionavano un’autovettura con a bordo due ragazzi di giovane età che, con fare sospetto, si aggiravano nelle zone del centro cittadino. Stante i movimenti sospetti dei giovani, gli operanti procedevano ad un controllo degli stessi, i quali denotavano un atteggiamento irrequieto e nervoso. Si decideva pertanto di procedere ad una perquisizione del veicolo, all’esito della quale venivano rinvenuti nella disponibilità degli stessi alcuni monili in oro, sulla cui riconducibilità sono tuttora in corso indagini. Da controlli più approfonditi, si appurava che gli stessi, poco prima, avevano raggiunto l’abitazione di una signora ed avevano tentato di raggirarla facendole credere che il figlio fosse stato coinvolto in un incidente stradale e che si trovasse in stato di fermo presso una stazione dei Carabinieri, motivo per il quale avrebbe dovuto consegnare loro dei monili al fine di liberare il figlio. La donna, non credendo alla versione dei malfattori, riusciva ad allontanarli. Raccolte le dichiarazioni e ricostruiti gli elementi di prova, gli operanti deferivano in stato di libertà all’A.G. i due giovani – verosimilmente dediti a questa tipologia di reati- per tentata truffa.