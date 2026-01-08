Una 14enne trovata senza vita in casa. Caso chiuso per gli investigatori: è suicidio

MANTOVA Avrebbe compiuto 15 anni giusto tra un paio di mesi, ma alla gioiosa attesa per l’evento di festa ha preferito tutta la spietata drammaticità del gesto estremo, reso ancora più crudele e disarmante dalla giovanissima età della vittima. Tragedia ieri pomeriggio alle porte del capoluogo virgiliano ove una ragazzina di soli 14 anni ha infatti deciso di farla finita togliendosi la vita all’interno della propria abitazione. Un suicidio, stando a quanto sommariamente trapelato e in via del tutto verosimile, preannunciato dalla stessa ragazzina tramite un bigliettino d’addio lasciato in casa per genitori e parenti e in cui spiegava i motivi di tale azione. Sempre secondo quanto appreso la vittima avrebbe deciso di porre fine alla propria giovane esistenza impiccandosi in casa. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto oltre ai mezzi sanitari del 118, con i sanitari che altro non hanno potuto fare se non constatarne il decesso, si sono portate anche le pattuglie della Polizia di Stato della questura di Mantova per gli incombenti e i rilievi del caso. La salma è stata poi trasferita al Calo Poma dove questa mattina si sono svolti gli accertamenti medico-legali. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto di procedere ulteriormente. Il nulla osta per la sepoltura è atteso per queste stesse ore.