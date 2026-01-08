Goito – Finalmente: dopo lunga attesa, riaperta la scuola elementare

Goito «Una grande emozione che ha coinvolto tutti. L’ingresso nella nuova scuola elementare da parte degli studenti è stato un momento davvero incredibile. A loro ho detto, sotto forma di fiaba, che oggi è un passaggio importante per la storia del mondo scolastico goitese». Questo il pensiero della direttrice didattica dell’istituto comprensivo Sordello, Maria De Franco, in occasione, ieri pomeriggio, dell’incontro con le famiglie degli studenti che proprio ieri mattina hanno ripreso l’anno scolastico dopo le vacanze invernali nelle aule della rinnovata elementare Vittorino Da Feltre.

Ieri mattina, non senza emozione e curiosità, alla presenza degli amministratori comunali la prima campanella del 2026 ha quindi trillato dando il via alle lezioni nelle aule rinnovate. Nel pomeriggio il sindaco Pietro Chiaventi, il vicesindaco Paolo Boccola, gli assessori Gabriele Belfanti, Federica Baldini e Luca Rossi e la dirigente scolastica, hanno illustrato il risultato dell’investimento compiuto.

«I ragazzi e le ragazze – ha sottolineato la dirigente De Franco – sono rimasti affascinati delle nuove aule e dal contesto in generale. Si sono resi conto subito di essere entrati in un ambiente che saprà rispondere alle loro esigenze. Non nascondo che qualcuno mi ha detto che anche all’interno dei container si era creato un ottimo ambiente».

Complessivamente lo stabile è provvisto di 13 classi più una palestra per l’attività motoria per 250 studenti con una trentina di docenti più il personale di segreteria e per altri servizi.

«Abbiamo affrontato un cammino complicato – sono state le parole di Chiaventi – prima di giungere a questo momento, ma credo che oggi possiamo essere orgogliosi e soddisfatti di consegnare ai nostri bambini, alle nostre famiglie e alla scuola goitese una struttura all’altezza delle aspettative. Adesso avanti con gli altri interventi in programma, ovvero il completamento della palestra e della biblioteca». Dal canto suo a aggiunto il vicesindaco Boccola: «L’attesa purtroppo è stata lunga, ma non imputabile al nostro impegno. Ritengo che l’obiettivo che ci siamo dati sia stato raggiunto e anche in modo egregio. La bontà del progetto c’è, rimane ed è sotto gli occhi di tutti. Per noi la scuola è sempre stato un punto primario del nostro lavoro e per questo continueremo con gli altri obiettivi che ci siamo dati».

Paolo Biondo