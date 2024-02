Viale Piemonte diventata una strada di immondezza

MANTOVA Violenza e tafferugli, ma anche degrado. Un degrado che in molte occorrenze sembra essere diventato endemico nel quartiere. E le prime condanne arrivano proprio dai residenti di Lunetta, che quasi giornalmente segnalano situazioni di inciviltà, specialmente per quanto riguarda l’igiene urbana.

L’ultima rimostranza arriva per un abbandono macroscopico di masserizie in viale Piemonte. Metri e metri di rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi, fra cui parecchi ingombranti (mobili ed elettrodomestici ormai fuori uso).

Il tutto frammisto a sacchetti dell’indifferenziato e a bidoni dell’umido. Insomma, una sostanziale anarchia dello smaltimento che invoca un’azione energica da parte di Mantova Ambiente e dell’amministrazione comunale. La quale, dal canto suo, assicura di poter colpire i responsabili, i cosiddetti “furbetti” dei rifiuti, anche ricorrendo all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza – delle quali sono già stati vagliate le registrazioni.