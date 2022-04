Calcio Promozione – Patron Tozzo avverte l’Asola: “Ora tutte finali”

ASOLA Dopo tante prestazioni convincenti (e pochi punti raccolti rispetto a quanto creato), l’Asola domenica scorsa contro il Borgosatollo ha avuto un notevole tonfo casalingo. Una sconfitta rovinosa perché arrivata con una diretta concorrente, riaprendo di fatto ai biancorossi il baratro della zona play out. Martedì sera, alla ripresa agli ordini di mister Lamberto Tavelli, c’è stato un faccia a faccia con la squadra (presenti anche il diesse Sandrini e il patron Tozzo) per ricompattare il gruppo in vista dei prossimi impegni. Dopodomani si giocherà un’altra sfida cruciale contro la Pavonese, altra grande delusa del campionato: avanti di un solo punto all’Asola. Si tratta dell’ennesimo spareggio, nonostante la caratura delle due squadre non sia meritevole di una classifica simile.

«Ci siamo confrontati per capire come uscire da questo momento – dice il presidente dell’Asola Massimo Tozzo – abbiamo davanti quattro partite che vanno affrontate come altrettante finali. Siamo tornati nella bagarre salvezza, dunque bisogna fare di più. Domenica col Borgosatollo è stata la peggior partita del campionato. Tante volte avevamo da recriminare, stavolta non c’è stato nemmeno il gioco. Siamo stati sottotono».

«Come sempre è il campo che dà il responso – osserva il patron, con un pizzico di filosofia – abbiamo le forze per uscirne. Certo, la prossima gara sarà difficile perché andiamo a confrontarci con una compagine veramente attrezzata. Noi, però, se recuperiamo lo spirito di sempre, possiamo farcela».

Per l’Asola in questa stagione una vera e propria via crucis di infortuni. Per la partita con la Pavonese sarà fuori sicuramente Buonaiuto, che ha rimediato una forte distorsione nell’ultima sfida, dovrebbe invece tornare a disposizione un giocatore importante come Ottoni». Out per il resto della stagione Nardi (strappo) e il lungodegente Shima.