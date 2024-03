Calcio Eccellenza – Castellana, l’appetito vien mangiando

CASTEL GOFFREDO Passo da play off per la Castellana, che in una settimana è riuscita a risalire la china fino all’ottavo posto, raggiungendo i “cugini” del Castiglione a quota 39 punti. Nel trittico composto da Ospitaletto, Pavonese e Bedizzolese, i biancazzurri hanno ottenuto tre successi fondamentali, che hanno fatto salire il conto a 19 punti ottenuti nel girone di ritorno, secondi solo alla sorpresa Juvenes Pradalunghese, ma al pari di Vertovese e Ciliverghe. «Con la Bedizzolese gara tosta e difficile – ammette mister Giovanni Arioli – . Siamo partiti bene con la doppietta di Omorogieva, ma il loro gol ad inizio ripresa ci ha fatti sbandare un po’. Penso meritassero il pari, vista anche la pressione che hanno esercitato, però siamo stati bravi a reggere l’urto e a portarci a casa tre punti d’oro». «Sul loro gol siamo stati disattenti – prosegue l’allenatore – e sicuramente potevamo evitarlo. Penso che la vittoria con l’Ospitaletto ci abbia caricati mentalmente e questo fattore ha inciso moltissimo. In campo si va sempre in due, quindi i meriti vanno anche agli avversari». Da una sfida delicata, all’altra: domenica c’è la trasferta a Bagnatica, contro la vice capolista Vertovese. «Giocano meglio di tutti e meritano di essere lì – avverte il tecnico – . Hanno giocatori importanti come Morosini che ha fatto la Serie C, ma dal canto nostro faremo la solita gara, con grinta e cattiveria. A livello di formazione dovrò valutare Tognazzi, Pizza e Faye Pape». «Più di così non potevo chiedere – conclude l’ex Mantova – . La squadra ha sempre fatto il suo e vincere tutte le gare è impossibile. Abbiamo un obiettivo che va raggiunto e faremo di tutto per centrarlo. Durante la stagione ci sono stati alti e bassi, ma ad oggi, la squadra c’è ed è viva. Purtroppo abbiamo avuto dei cali di attenzione che ci hanno fatto perdere troppi punti: per questo dico sempre loro che concentrazione e determinazione fanno la differenza».